Nonostante il trionfo a New York, i democratici non potranno fare affidamento sul nuovo volto della sinistra statunitense Zohran Mamdani per la corsa alla Casa Bianca: il neo sindaco della Grande Mela, infatti, non potrà mai diventare presidente degli Stati Uniti d’America. Il motivo è piuttosto semplice: Mamdani, nonostante abbia la cittadinanza americana, è nato in Uganda ed è figlio della regista Mira Nair, indiana, e Mahmood Mamdani, professore alla Columbia, ugandese di origine indiana. Secondo l’articolo 2 della Costituzione statunitense, infatti, Mamdani non è un “natural born citizen”. La Carta statunitense, infatti, rende inaccessibile per chi non è nato negli Usa o non sia figlio di cittadini statunitensi la Casa Bianca, a meno che l’articolo in questione non venga modificato. 🔗 Leggi su Tpi.it

Perché Zohran Mamdani non potrà mai diventare presidente degli Stati Uniti