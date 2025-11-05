Perché Zohran Mamdani non potrà mai diventare presidente degli Stati Uniti
Nonostante il trionfo a New York, i democratici non potranno fare affidamento sul nuovo volto della sinistra statunitense Zohran Mamdani per la corsa alla Casa Bianca: il neo sindaco della Grande Mela, infatti, non potrà mai diventare presidente degli Stati Uniti d’America. Il motivo è piuttosto semplice: Mamdani, nonostante abbia la cittadinanza americana, è nato in Uganda ed è figlio della regista Mira Nair, indiana, e Mahmood Mamdani, professore alla Columbia, ugandese di origine indiana. Secondo l’articolo 2 della Costituzione statunitense, infatti, Mamdani non è un “natural born citizen”. La Carta statunitense, infatti, rende inaccessibile per chi non è nato negli Usa o non sia figlio di cittadini statunitensi la Casa Bianca, a meno che l’articolo in questione non venga modificato. 🔗 Leggi su Tpi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ZOHRAN MAMDANI È IL NUOVO SINDACO DI NEW YORK Zohran Mamdami, 33 anni, socialista, di religione musulmana è il nuovo Sindaco di New York. Ha vinto perché, con una campagna costruita nelle strade e nelle piazze della città, ha proposto soluzio - facebook.com Vai su Facebook
Zohran Mamdani eletto sindaco di New York: è il primo musulmano | Trump: "Perso perché non ero sulla scheda e per lo shutdown" #zohran mamdani #newyork #elezioni #5novembre - X Vai su X
L'altra America di Mamdani. Meticcio, musulmano, socialista: ma il candidato per Ny non risolve il dilemma dem - Fino a pochi mesi fa, Zohran Mamdani era una figura poco conosciuta al di fuori del Queens, il distretto più multietnico di New York City. Segnala huffingtonpost.it
Mamdani vince le primarie per candidarsi sindaco di New York, Trump lo minaccia - Zohran Mamdani è ufficialmente il candidato democratico a sindaco di New York. Riporta rainews.it
Zohran Mamdani, chi è il candidato sindaco di New York che arriva da sinistra e per cui è centrale la questione della Palestina - Accessibilità economica declinata così: blocco degli affitti, autobus gratuiti, assistenza all'infanzia gratuita. Secondo vanityfair.it