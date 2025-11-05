Perché non si riapriranno le indagini sull'omicidio di Meredith Kercher | Difficile risalire ad altri nomi

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La macchia di sperma trovata a fianco del corpo di Meredith? A distanza di tanto tempo non mi ricordo di questa traccia. Posso però dire che ci fu una repertazione veramente ponderosa nella casa": a Fanpage.it lo spiega Francesco Maresca, l'avvocato della famiglia di Meredith Kercher. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Riapriranno Indagini Sull