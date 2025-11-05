Perché l’industria della salute è così critica con il governo sulla manovra
La manovra di bilancio piace, ma non basta. Occorre fare di più, adesso. E’ questa, in sintesi, la posizione dell’industria della salute italiana dopo le audizioni parlamentari. Il governo – riconoscono imprese e associazioni – ha dato segnali di attenzione alla sanità pubblica e al ruolo strategico del comparto, ma per garantire vera competitività e attrarre investimenti serve una visione di lungo periodo: una politica industriale per la salute. A dirlo al Foglio sono Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, e Fabio Faltoni, presidente di Confindustria Dispositivi Medici, che condividono la stessa linea di fondo: apprezzamento per le misure inserite nella manovra, ma anche la richiesta di un cambio di passo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
