Perché l’industria della salute è così critica con il governo sulla manovra

Ilfoglio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manovra di bilancio piace, ma non basta. Occorre fare di più, adesso. E’ questa, in sintesi, la posizione dell’industria della salute italiana dopo le audizioni parlamentari. Il governo – riconoscono imprese e associazioni – ha dato segnali di attenzione alla sanità pubblica e al ruolo strategico del comparto, ma per garantire vera competitività e attrarre investimenti serve una visione di lungo periodo: una politica industriale per la salute. A dirlo al Foglio sono Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, e Fabio Faltoni, presidente di Confindustria Dispositivi Medici, che condividono la stessa linea di fondo: apprezzamento per le misure inserite nella manovra, ma anche la richiesta di un cambio di passo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

perch233 l8217industria della salute 232 cos236 critica con il governo sulla manovra

© Ilfoglio.it - Perché l’industria della salute è così critica con il governo sulla manovra

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Perch233 L8217industria Salute 232