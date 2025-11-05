Perché Lecornu sospende il portale di Shein nel giorno dell’apertura del suo primo store in Francia
Quando le porte del nuovo mega-store parigino di Shein si sono finalmente aperte, nella piazza del municipio centinaia di persone gridavano inferocite trattenute a fatica da un cordone di polizia. È diventata un vero e proprio caso nazionale l’inaugurazione del negozio del colosso cinese di fast fashion, che ha installato il suo primo punto vendita permanente nel mondo sui mille metri quadrati messi a disposizione dal sesto piano del lussuoso Bazar de l’Hotel de Ville Marais. «Dalla colonizzazione ai vostri armadi» o «Vergogna», sono alcune scritte sventolate dai manifestanti davanti agli occhi dei 500 che attendevano il gong per entrare tra gli appendiabiti. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Il ritorno di Sebastien Lecornu: di nuovo premier. Perché Macron lo ha nominato ancora - X Vai su X
Strada sempre in salita per il governo di Sébastien Lecornu: dopo essere sopravvissuto alla mozione di sfiducia dell’estrema sinistra votata anche dall’estrema destra per soli 18 voti e in cambio dello stop alla riforma delle pensioni, l’esecutivo è di nuovo sotto - facebook.com Vai su Facebook
Lecornu sospende il portale di Shein in Francia - Protesta al Bhv di Parigi per l'apertura del primo negozio fisico della piattaforma, 'vergogna' (ANSA) ... Secondo ansa.it
Perché Lecornu sospende il portale di Shein nel giorno dell’apertura del suo primo store in Francia - Dalle accuse di concorrenza sleale alla vendita di bambole gonfiabili dall'aspetto di bambine: ecco cosa contesta il governo al colosso cinese ... Da msn.com
Sébastien Lecornu sospende la riforma delle pensioni e resta al suo posto - Al termine del suo discorso di politica generale davanti all’Assemblea nazionale, Sébastien Lecornu ha incassato il sostegno fragile ma decisivo del Partito socialista. Come scrive quotidiano.net