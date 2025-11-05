Perché Lecornu sospende il portale di Shein nel giorno dell’apertura del suo primo store in Francia

Quando le porte del nuovo mega-store parigino di Shein si sono finalmente aperte, nella piazza del municipio centinaia di persone gridavano inferocite trattenute a fatica da un cordone di polizia. È diventata un vero e proprio caso nazionale l’inaugurazione del negozio del colosso cinese di fast fashion, che ha installato il suo primo punto vendita permanente nel mondo sui mille metri quadrati messi a disposizione dal sesto piano del lussuoso Bazar de l’Hotel de Ville Marais. «Dalla colonizzazione ai vostri armadi» o «Vergogna», sono alcune scritte sventolate dai manifestanti davanti agli occhi dei 500 che attendevano il gong per entrare tra gli appendiabiti. 🔗 Leggi su Open.online