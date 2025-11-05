Perché la vittoria di Mamdani a New York è un terremoto per i Democratici

New York, 5 novembre 2025 – La vittoria di Zohran Mamdani nella corsa a sindaco della città di New York è un terremoto politico che corona una sorprendente ascesa dall'anonimato e regala alla sinistra uno dei suoi trionfi più grandi, infiammando una lotta già feroce all'interno del Partito Democratico. E le sue parole nel discorso della vittoria non hanno fatto che acuire ulteriormente il confronto. Quando è salito sul palco del Brooklyn Paramount Theater poco prima di mezzanotte, Mamdani ha lanciato una raffica di frecciatine retoriche, non solo contro il presidente Trump, che ha definito un "despota", ma anche contro la leadership del suo stesso partito, che ha definito corporativa e debole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Perché la vittoria di Mamdani a New York è un terremoto per i Democratici

