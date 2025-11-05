Il peso dei salari in Italia è diminuito effettivamente dal 2021 ad oggi. In una percentuale che si attesta intorno all’8%. Tanto che Elly Schlein ha colto la palla al balzo per dare la colpa al governo Meloni, affermando che è colpa dell’esecutivo attuale se c’è stata la perdita effettiva nei salari. Ma, come ha scritto bene Pagella Politica, le cose non stanno affatto così. I dati reali. Il calo del peso dei salari, considerando l’elemento centrale dell’inflazione, è dell’8,8%. Guardandolo cosi si penserebbe chiaramente che è il risultato di errori del governo attuale. Ma la realtà è ben diversa e non tiene conto di un fattore chiave: quanto accaduto dal gennaio del 2021 all’ottobre del 2022(momento dell’insediamento di Meloni). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Perché la sinistra sbaglia ad accusare il governo Meloni sul calo effettivo dei salari: i problemi arrivano dall’era Draghi