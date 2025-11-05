Perché in Inter-Kairat l'arbitro ha annullato il rigore con il VAR per fallo su Bisseck

Il direttore di gara portoghese, Godinho, ha cambiato idea dopo la on-field-review. Perché lo ha fatto? Ha visto qualcosa che a velocità normale gli era sfuggita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Verona-Inter, Rocchi: "Mai rosso per Bisseck. E se Doveri l'avesse dato, il Var avrebbe dovuto richiamarlo per toglierlo" "In questo caso Doveri ha preso una decisione molto importante e veramente bene: l'indecisione è perché gli arriva un messaggio da ultim - X Vai su X

Perché Bisseck non è stato espulso per il fallo su Giovane in Verona-Inter Non mancheranno polemiche - facebook.com Vai su Facebook

Perché in Inter-Kairat l’arbitro ha annullato il rigore con il VAR per fallo su Bisseck - L'arbitro portoghese Luis Godinho gela l'Inter e Lautaro Martinez: prima concede il calcio di rigore ai nerazzurri perché vede un fallo su Bisseck di Arad del Kairat poi, su intervento del VAR, lo ... Segnala fanpage.it

Inter-Kairat di Champions League, la diretta: assegnato e poi tolto un rigore all'Inter dopo l'intervento del Var Live 0-0 - Chivu invita a non sottovalutare i kazaki: «Loro hanno superato quattro turni preliminari, nessuna partita è semplice» ... Secondo corriere.it

Inter-Kairat, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il centrocampista nerazzurro è intervenuto su Sky prima dell'inizio della partita. sport.sky.it scrive