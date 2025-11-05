Perché il pm De Pasquale è il miglior testimonial della riforma della giustizia

Chi, in primis l’Anm, fa un gran parlare della “cultura della giurisdizione” che i pubblici ministeri perderebbero se la riforma costituzionale entrasse in vigore, farebbe bene a l. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Perché il pm De Pasquale è il miglior testimonial della riforma della giustizia

Altri contenuti sullo stesso argomento

ACCADDE OGGI L’11 ottobre 2009 a Serra San Bruno, Calabria, venne ucciso Pasquale Andreacchi, 18 anni. Aveva scelto come regalo per i suoi 18 anni un cavallo, ma non era riuscito ancora a pagarlo perché aspettava un assegno che tardava ad arrivare. - facebook.com Vai su Facebook

Perché il pm De Pasquale è il miglior testimonial della riforma della giustizia - Chi, in primis l’Anm, fa un gran parlare della “cultura della giurisdizione” che i pubblici ministeri perderebbero se la riforma Nordio entrasse in vigore dovrebbe guardare alle gesta del magistrato m ... Da ilfoglio.it

Le chat del pm De Pasquale su Storari: «Da lui un polpettificio contro il processo Eni-Nigeria» - che a Brescia con le colleghe Wilma Pagano e Paola Giordano presiede il processo all’ex ... milano.corriere.it scrive

Eni-Nigeria: motivazioni condanna dei PM De Pasquale e Spadaro/ “Nascosto elementi sfavorevoli all’accusa” - Dopo il consueto mese di attesa, sono state pubblicate le motivazioni dietro alla condanna dei PM milanesi Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro accusati di ‘rifiuto d’atti d’ufficio’ per aver ... Segnala ilsussidiario.net