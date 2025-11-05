Perché il pm De Pasquale è il miglior testimonial della riforma della giustizia

Ilfoglio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi, in primis l’Anm, fa un gran parlare della “cultura della giurisdizione” che i pubblici ministeri perderebbero se la riforma costituzionale entrasse in vigore, farebbe bene a l. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

perch233 il pm de pasquale 232 il miglior testimonial della riforma della giustizia

© Ilfoglio.it - Perché il pm De Pasquale è il miglior testimonial della riforma della giustizia

Altri contenuti sullo stesso argomento

perch233 pm de pasqualePerché il pm De Pasquale è il miglior testimonial della riforma della giustizia - Chi, in primis l’Anm, fa un gran parlare della “cultura della giurisdizione” che i pubblici ministeri perderebbero se la riforma Nordio entrasse in vigore dovrebbe guardare alle gesta del magistrato m ... Da ilfoglio.it

Le chat del pm De Pasquale su Storari: «Da lui un polpettificio contro il processo Eni-Nigeria» - che a Brescia con le colleghe Wilma Pagano e Paola Giordano presiede il processo all’ex ... milano.corriere.it scrive

Eni-Nigeria: motivazioni condanna dei PM De Pasquale e Spadaro/ “Nascosto elementi sfavorevoli all’accusa” - Dopo il consueto mese di attesa, sono state pubblicate le motivazioni dietro alla condanna dei PM milanesi Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro accusati di ‘rifiuto d’atti d’ufficio’ per aver ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Pm De Pasquale