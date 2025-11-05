Perché i femminicidi aumentano? Una lettura criminologica

In Italia, il numero di femminicidi continua a crescere. Dietro ogni caso ci sono storie di amore malato, di possesso e di incapacità di accettare la libertà dell’altro. Le statistiche più recenti del Ministero dell’Interno mostrano che nel 2025 le donne uccise da partner o ex partner sono già decine, e i dati non accennano a diminuire. Ogni tre giorni, in media, una donna muore per mano di un uomo che conosceva. Questi numeri ci obbligano a guardare il fenomeno con occhi diversi: non come una serie di fatti isolati, ma come il segnale di un problema culturale e sociale profondo. La dimensione del problema. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

