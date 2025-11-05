Perché Gudmundsson non è stato convocato dalla Fiorentina per giocare in Conference col Mainz
Il centrocampista islandese costretto a tornare in patria per la riapertura del processo: era stato assolto e dichiarato innocente rispetto all'accusa di "cattiva condotta sessuale" ma il procuratore ha fatto ricorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
