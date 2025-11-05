Perché gli orsi in Giappone sono fuori controllo In campo anche l’esercito

Roma, 5 novembre 2025 – In Giappone è scattata l’operazione militare contro gli orsi. Dopo un numero record di aggressioni e dodici morti nel 2025, il governo ha autorizzato l’intervento delle Forze di autodifesa nelle aree più colpite. Tra le cause: cambiamenti climatici, scarsità di cibo, spopolamento rurale e il calo dei cacciatori. Una crisi che mostra quanto il rapporto tra uomo e natura stia cambiando rapidamente. Una crisi senza precedenti. L’allarme arriva soprattutto dal nord del Paese. Da aprile sono stati registrati circa cento attacchi agli esseri umani, con dodici vittime e decine di feriti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Perché gli orsi in Giappone sono fuori controllo. In campo anche l’esercito

