Perché Gimenez ha voluto raccontare la verità sul suo infortunio | a chi era rivolto il messaggio

Santiago Gimenez ha sentito la necessità di comunicare il suo infortunio prolungato nonostante il Milan avesse già informato tutti sulle sue condizioni. Una volontà del messicano, probabilmente, per mandare un messaggio chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sono un po’ preoccupato per Santiago Gimenez, perché l’annuncio di questa notte conferma ciò che molti sospettavano: negli ultimi mesi ha praticamente sempre giocato da infortunato. Ma perché arrivare fino a questo punto? Capisco le partite in cui era l’uni - X Vai su X

? Milan, Gimenez escluso contro la Roma: ecco perchè ? https://www.calciostyle.it/serie-a/milan-gimenez-escluso-contro-la-roma-ecco-perche?fsp_sid=1543810 ? di Alessandro Nardi - facebook.com Vai su Facebook

Perché Gimenez ha voluto raccontare la verità sul suo infortunio: a chi era rivolto il messaggio - Santiago Gimenez ha sentito la necessità di comunicare il suo infortunio prolungato nonostante il Milan avesse già informato tutti sulle sue condizioni ... Come scrive fanpage.it

Il papà di Gimenez: "Aveva 7 opzioni, ha voluto il Milan. Vi spiego cos'è successo in estate" - Christian Gimenez, detto Chaco, è il papà di Santiago, attaccante del Milan e in patria ha rilasciato una lunghissima intervista a Por mis pelotas, parlando anche di come vedesse il figlio nel club ... Scrive tuttomercatoweb.com