Perché De Rossi non sarà in panchina in Genoa-Fiorentina a causa dell'ultima partita con la Roma
Daniele De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa. Il tecnico, che prenderà il posto di Vieira, non sarà in panchina contro la Fiorentina a causa di una squalifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Verona-Inter, Rocchi: "Mai rosso per Bisseck. E se Doveri l'avesse dato, il Var avrebbe dovuto richiamarlo per toglierlo" "In questo caso Doveri ha preso una decisione molto importante e veramente bene: l'indecisione è perché gli arriva un messaggio da ultim - X Vai su X
Perché la vita è bella Se la prendi come una scampagnata Come quelli che se la ridono davanti all’INFINITO Che vivono il momento Approfittandoimprovvisando Credendo poco a tutto E molto al fatto CHE È UNA LUBIDINE ADESSO!!!! (Da diario di bordo, 24 - facebook.com Vai su Facebook