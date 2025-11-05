Perché De Rossi non sarà in panchina in Genoa-Fiorentina a causa dell'ultima partita con la Roma

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniele De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa. Il tecnico, che prenderà il posto di Vieira, non sarà in panchina contro la Fiorentina a causa di una squalifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Perch233 De Rossi Sar224