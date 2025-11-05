Percassi parla a Sky prima del Marsiglia: Juric ha la nostra fiducia, il club è una famiglia e la squadra deve ritrovare l’equilibrio. Il momento non è facile in campionato, con l’ultima sconfitta subita contro l’Udinese che ha riacceso le voci di crisi, ma l’ Atalanta non ha dubbi sulla sua guida tecnica. L’Amministratore Delegato Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Marsiglia, ribadendo la totale fiducia in Ivan Juric e sottolineando l’importanza di mantenere l’equilibrio e la consapevolezza del percorso intrapreso. QUI: CALENDARIO SERIE A 20252026: DATE, GIORNATE, RISULTATI E CLASSIFICA Percassi Atalanta: Juric è di famiglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Percassi svela sull’Atalanta: «Siamo soltanto all’inizio di un nuovo percorso. Sul campionato ci tengo a dire questa cosa»