Per quanto provi a bloccarla continua a tornare
Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. In questa puntata: Maxime, 25 anni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
“Per quanto provi a bloccarla, continua a tornare” - Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. Riporta internazionale.it