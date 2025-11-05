Per il seguito di Call my agent si spera in un po’ di cattiveria in più
Il diavolo sta nei dettagli. Vale anche per le serie che per comodità e pigrizia ancora chiamiamo televisive. Hanno messo in disordine gli scaffali dell’ufficio CMA – sta per Claud. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
In seguito all'annuncio della stagione 2026 della Call of Duty League, sono stati condivisi i dettagli del prossimo CDL Major II. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook
Per il seguito di “Call my agent” si spera in un po' di cattiveria in più - Federico Baccomo, ormai sceneggiatore unico, ha celebrato i conflitti, motore primo della narrazione e quindi della sceneggiatura ben ... ilfoglio.it scrive
«Call my agent», la lotta per il vertice di Michele Di Mauro, Maurizio Lastrico e Sara Drago, la dedica speciale e tante guest star - Attori, cantanti, registi e vip dello star system possono tornare a chiamare la Cma per promuovere le loro carriere e i loro prodotti: è in arrivo su Sky e in streaming su Now, a ... Si legge su leggo.it
Call My Agent 3: vi portiamo con noi alla première con Luca Argentero, Aurora Ramazzotti e... - La nuova stagione della serie dal 14 novembre su Sky e NOW con tantissime novità, new entry nel cast e guest star amatissime dal pubblico ... Lo riporta today.it