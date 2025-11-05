Pensa che Israele dovrebbe pagare per la ricostruzione di Gaza? E il giornalista di Agenzia Nova viene licenziato – Il video
Il giornalista Gabriele Nunziati è stato licenziato dall’agenzia stampa Agenzia Nova in seguito a una domanda su Israele e Gaza rivolta a una portavoce della Commissione europea. Il fatto risale al 13 ottobre, quando Nunziati ha partecipato a una delle tradizionali conferenze stampa che l’esecutivo Ue svolge per i corrispondenti da Bruxelles. Pochi giorni prima, era entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza siglato da Hamas e Israele. E con la fine della guerra in vista, Nunziati ha chiesto alla portavoce Paula Pinho se la Commissione europea ritenesse che Israele dovesse pagare per la ricostruzione dell’enclave palestinese, visto che aveva detto che la Russia doveva pagare per quella dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online
