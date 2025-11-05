Tempo di lettura: 2 minuti Ieri sera i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina, hanno arrestato 4 persone, ritenute responsabili di “furto aggravato continuato in concorso”. L’azione criminosa si è sviluppata nel pomeriggio di ieri, quando 4 persone, due donne e due uomini, tutti rumeni domiciliati nel napoletano in un campo nomadi e già gravati da diversi precedenti di polizia anche specifici, si fingono clienti del supermercato simulando una spesa, che in realtà non faranno mai. Dagli scaffali, però, portano via diversi generi alimentari, poi pensando di averla fatta franca, si allontanano di corsa per far perdere le proprie tracce, e ripetere lo stesso iter con altri supermercati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pendolari del furto nei supermercati: arrestati in quattro