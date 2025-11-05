Pellegrini ammette | Addio? Ci sono stati interessamenti sullo scudetto dico questo

Inter News 24 Le parole di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, sugli interessamenti di mercato come quello dell’Inter. I dettagli. Lorenzo Pellegrini, a lungo nel mirino dell’ Inter, ha parlato al Romanista del possibile addio alla Roma. LE CRITICHE SUBITO – La cosa che qualcuno deve capire quando mi fischiavano è che io ero ancora più inc*zzato di loro per la situazione della Roma. Quella dell’anno scorso è stata una stagione brutta, ma la mia romanità è amare la Roma a prescindere. LOTTA SCUDETTO – Non ci precludiamo nulla. La favorita? Secondo me c’è distanza tra il Napoli e le altre. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pellegrini ammette: «Addio? Ci sono stati interessamenti, sullo scudetto dico questo»

Contenuti che potrebbero interessarti

#Pellegrini ammette: "Ho pensato di andare via, ma ci sono stati solo interessamenti" #ASRoma - X Vai su X

CONFESSIONE | Douglas Reis Pedroso ammette l’omicidio di Jessica: arresto convalidato, resta in carcere dopo la decisione della gip. - facebook.com Vai su Facebook

Lorenzo Pellegrini a This is Me, chi è / L’amore per la moglie Veronica e un addio al calcio quasi sfiorato - Il centrocampista Lorenzo Pellegrini sarà uno degli ospiti alla trasmissione tv This Is Me. Scrive ilsussidiario.net

Perché Filippo Magnini e Federica Pellegrini si erano lasciati? “Un massacro” - Quella tra Filippo Magnini e l’ex Federica Pellegrini è stata una storia d’amore molto chiacchierata nel mondo ... Riporta msn.com