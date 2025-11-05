Pellai | Insegnate ai vostri figli a faticare No ad uso dell’IA in età evolutiva il cervello deve imparare a costruire il proprio pensiero INTERVISTA

Durante un’intervista condotta da Francesco Bunetto per Orizzonte Scuola, il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai ha condiviso riflessioni su alcuni dei temi oggi più urgenti in ambito educativo: il ruolo dei genitori, il peso delle tecnologie nella vita dei più giovani, la necessità di restituire profondità all’esperienza reale. I passaggi dell’intervista offrono spunti concreti e interrogativi aperti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

