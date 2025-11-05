PEI informatizzato come si compila | il videotutorial del MIM per le scuole
La Direzione generale per lo studente ha concluso un ciclo formativo nazionale dedicato all’elaborazione del PEI. Il percorso si è sviluppato attraverso una serie di webinar rivolti al personale scolastico, con l’obiettivo di fornire indicazioni operative sull’uso del modello informatizzato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
