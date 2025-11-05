Pedullà difende il mercato Juve | Non lo si può bocciare già a novembre per tre motivi Poi si scaglia contro l’ex tecnico Tudor

Pedullà difende il calciomercato estivo e attacca Tudor. Spalletti è il tecnico giusto per recuperare la qualità della Vecchia Signora. Dopo aver svelato il retroscena sulla rottura tra Igor Tudor e la dirigenza per la questione Kolo Muani – Openda, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha continuato la sua analisi sulla Juventus, concentrandosi sulla difesa del mercato estivo e sull'impatto positivo di Luciano Spalletti. Per il giornalista, il bilancio delle operazioni di calciomercato Juve non può essere fatto a novembre, e la colpa dei primi mesi disastrosi è da attribuire al tecnico esonerato.

