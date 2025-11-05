Pechino accelera sull’ala rotante autonoma Ecco il nuovo Boying T1400

La Cina continua ad ampliare la propria gamma di sistemi aerei senza equipaggio, anche nel settore dell’ala rotante. L’ultima introduzione è quella del Boying T1400, un elicottero autonomo a doppio rotore la cui forma richiama il celebre Ch-47 Chinook prodotto dalla Boeing. Il nuovo velivolo, sviluppato da United Aircraft, ha completato con successo il volo inaugurale a Harbin, nella provincia nordorientale di Heilongjiang, segnando un ulteriore passo avanti nella strategia di Pechino di rendere sempre più unmanned il proprio settore aeronautico. Secondo quanto riportato da Xinhua, il T1400 è progettato per operazioni multiuso, tra cui la protezione agricola, il trasporto cargo e la prevenzione degli incendi boschivi. 🔗 Leggi su Formiche.net

