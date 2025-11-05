PC DualSenseY-v2 49 | Il Programma Definitivo per i Controller DualSense e DualShock 4 si Aggiorna

Gamesandconsoles.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di giocatori PC con controller Sony ha un nuovo motivo per gioire.  DualSenseY-v2, il programma semplice e leggero dedicato alla gestione dei controller DualSense e DualShock 4, ha raggiunto la significativa release  versione 49, portando con sé importanti novità e miglioramenti. Novità Principali della Versione 49. Il changelog di questa versione è particolarmente ricco, con due aggiunte di rilievo che espandono notevolmente la sua utenza: Aggiunto il supporto per la lingua Spagnola. Aggiunto il supporto per la lingua Turca. Queste traduzioni si uniscono alle lingue già supportate, rendendo il software accessibile a ancora più giocatori in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

