Pavia, 5 novembre 2025 – È andato dai carabinieri per ricevere una notifica, insieme alla ex moglie, dalla quale però avrebbe dovuto stare a debita distanza, perché già colpito dal divieto di avvicinamento alla stessa donna. L'uomo, un anziano di 83 anni, è stato tratto in arresto e associato al carcere pavese di Torre del Gallo, poi scarcerato con la conferma della pregressa misura cautelare. I militari della Stazione di Pavia non hanno infatti potuto fare altro che constatare la palese violazione al provvedimento già emesso nei confronti dell'anziano, per precedenti accuse per non meglio precisate ipotesi di reato compiute evidentemente ai danni della ex moglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie: 83enne arrestato