PAVAROTTI 90 | SU CANALE 5 HUNZIKER E 30 GRANDI OSPITI PER UN TRIBUTO MEMORABILE

Mercoledì 5 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, l’Arena di Verona si accende per un grande tributo a Luciano Pavarotti, nel 90° anniversario della sua nascita e a vent’anni dalla sua scomparsa. Conduce Michelle Hunziker. Sul palco, stelle della musica nazionale e internazionale molti dei quali hanno condiviso con Pavarotti amicizia e collaborazione, come Andrea Bocelli, Andrea Griminelli, Angela Gheorghiu, Biagio Antonacci, Carmen Giannattasio, Fabio Sartori, Francesco Meli, Giulia Mazzola, Giuliano Sangiorgi, Giuseppe Infantino, Hauser. E ancora per omaggiare l’indimenticato Pavarotti: Il Volo, Jonathan Tetelman, José Carreras, Laura Pausini, Ligabue, Lorenzo Licitra, Luca Carboni, Mahmood, Marcelo Álvarez, Mariam Battistelli, Plácido Domingo, Umberto Tozzi, Vittorio Grigolo, Yusif Eyvazov. 🔗 Leggi su Bubinoblog

