PAVAROTTI 90 | SU CANALE 5 HUNZIKER E 30 GRANDI OSPITI PER UN TRIBUTO MEMORABILE
Mercoledì 5 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, l’Arena di Verona si accende per un grande tributo a Luciano Pavarotti, nel 90° anniversario della sua nascita e a vent’anni dalla sua scomparsa. Conduce Michelle Hunziker. Sul palco, stelle della musica nazionale e internazionale molti dei quali hanno condiviso con Pavarotti amicizia e collaborazione, come Andrea Bocelli, Andrea Griminelli, Angela Gheorghiu, Biagio Antonacci, Carmen Giannattasio, Fabio Sartori, Francesco Meli, Giulia Mazzola, Giuliano Sangiorgi, Giuseppe Infantino, Hauser. E ancora per omaggiare l’indimenticato Pavarotti: Il Volo, Jonathan Tetelman, José Carreras, Laura Pausini, Ligabue, Lorenzo Licitra, Luca Carboni, Mahmood, Marcelo Álvarez, Mariam Battistelli, Plácido Domingo, Umberto Tozzi, Vittorio Grigolo, Yusif Eyvazov. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Altri contenuti sullo stesso argomento
" #Pavarotti 90", il #concerto su #Canale5 in prima serata: il #video del backstage - X Vai su X
Mercoledì 5 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, l’Arena di Verona celebra Luciano Pavarotti nel 90° anniversario della nascita e a vent’anni dalla scomparsa. A condurre sarà Michelle Hunziker. Sul palco, un cast stellare con Bocelli, Carreras, Domi - facebook.com Vai su Facebook
Pavarotti 90 l’uomo che emozionò il mondo: data, anticipazioni e ospiti della serata evento - Pavarotti 90 l'uomo che emozionò il mondo: anticipazioni e ospiti della serata evento che celebra il grande Maestro scomparso nel 2007. donnaglamour.it scrive
Pavarotti 90 dall’Arena di Verona arriva su Canale 5: quando in tv, ospiti ed anticipazioni - Canale 5 celebra Luciano Pavarotti con l'evento "Pavarotti 90" dall'Arena di Verona: ospiti e quando seguirlo in tv. Segnala superguidatv.it
Tributo al Maestro Pavarotti mercoledì 5 novembre su Canale 5 in Prima Serata - Mercoledì 5 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, l’Arena di Verona si accende per un grande tributo a Luciano Pavarotti, nel ... msn.com scrive