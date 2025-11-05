Pavarotti 90 l’uomo che emozionò il mondo | tutto quello che c’è da sapere

Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo: anticipazioni, ospiti, cast, scaletta e streaming. Questa sera, mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo, il concerto evento – voluto dalla Fondazione Luciano Pavarotti, presieduta da Nicoletta Mantovani, moglie del Maestro – per celebrare i 90 anni dalla nascita (12 ottobre 1935) del grande artista andato in scena all’Arena di Verona lo scorso 30 settembre. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (ospiti, cast e scaletta). Sul palco di Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo, un cast stellare. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Pavarotti 90, l’uomo che emozionò il mondo: tutto quello che c’è da sapere

Giuseppe Infantino in concert "Pavarotti: L'uomo che emoziono il mondo" | 01.10.2025 | Arena di Verona

