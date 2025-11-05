Pavarotti 90 - L' uomo che emozionò il mondo stasera in tv | ospiti e scaletta

Oggi, mercoledì 5 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, l’Arena di Verona diventa il palcoscenico che ospita le grandi voci che rendono omaggio a Luciano Pavarotti, nel 90° anniversario della nascita e a vent’anni dalla scomparsa. La conduzione di “Pavarotti 90” è quella elegante e. 🔗 Leggi su Today.it

WORLD STAGE Sofia Soloviy in Integrated concert "Life has opened" | 24.09.2025 | National Theater "Maria Zankovetskaya" Giuseppe Infantino in concert "Pavarotti: L'uomo che emoziono il mondo" | 01.10.2025 | Arena di Verona

Pavarotti 90 l’uomo che emozionò il mondo: data, anticipazioni e ospiti della serata evento - Pavarotti 90 l'uomo che emozionò il mondo: anticipazioni e ospiti della serata evento che celebra il grande Maestro scomparso nel 2007. Lo riporta donnaglamour.it

Tributo al Maestro Pavarotti mercoledì 5 novembre su Canale 5 in Prima Serata - Mercoledì 5 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, l’Arena di Verona si accende per un grande tributo a Luciano Pavarotti, nel 90° anniversario della sua nascita e ... msn.com scrive

L’abbraccio ‘corale’ a Pavarotti, ritorno alle origini per i 90 anni. Grigolo: “Per me un vero Maestro” - Era là a stringere la ‘gelida manina’ di Mimì, era là a ricordarci che “La donna è mobile, qual piuma al vento”, era là per stillare una furtiva ... Secondo ilrestodelcarlino.it