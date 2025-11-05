Una voce che ha riempito stadi, teatri e cuori, e che non ha mai smesso di farsi ascoltare. A novant’anni dalla sua nascita, il mondo dello spettacolo celebra Luciano Pavarotti con una serata speciale che trasforma l’Arena di Verona in un palcoscenico-tributo: Pavarotti 90, in onda questa sera, 5 novembre, su Canale 5. Un evento che riunisce alcune delle voci e dei nomi più vicini al Maestro, tra grandi interpreti della lirica e artisti pop, per raccontare chi è stato, cosa ha lasciato e perché continua a ispirare intere generazioni. A condurre, Michelle Hunziker, in una serata pensata per ricordare e per far rivivere la sua musica nel presente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pavarotti 90, la scaletta e gli ospiti del concerto all’arena di Verona su Canale 5