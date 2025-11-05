Pauroso schianto frontale tra due auto in via Traversetolo | due donne gravi al Maggiore

Parmatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verso l'ora di pranzo di mercoledì 5 novembre si è verificato un grave incidente stradale, lungo via Traversetolo, tra Basilicanova e Montecchio Emilia. Si è trattato di uno schianto frontale tra due auto, una Volkswagen e un'Audi. Lo scontro tra i due veicoli, per cause in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

