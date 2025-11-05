Paura per Udogie | minacciato con una pistola da un procuratore

Il difensore della Nazionale è stato protagonista di un episodio sul quale stanno indagando i poliziotti londinesi. Già rintracciato il soggetto incriminato (libero su cauzione): si tratterebbe di un ex giocatore poi diventato agente. Il Tottenham: "Al fianco del giocatore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paura per Udogie: minacciato con una pistola da un procuratore

