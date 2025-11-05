Paura in Francia auto travolge 10 persone a Oléron Fermato un 35enne | Ha urlato Allah Akbar
Un uomo di 35 anni ha travolto in auto diverse persone sull'isola di Oléron. Dieci persone sono rimaste ferite. L'uomo è stato arrestato e al momento del fermo avrebbe urlato "Allah Akbar". 🔗 Leggi su Fanpage.it
