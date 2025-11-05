Paura in Francia auto travolge 10 persone a Oléron Fermato un 35enne | Ha urlato Allah Akbar

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni ha travolto in auto diverse persone sull'isola di Oléron. Dieci persone sono rimaste ferite. L'uomo è stato arrestato e al momento del fermo avrebbe urlato "Allah Akbar". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

paura francia auto travolgePaura in Francia, auto travolge 10 persone a Oléron. Fermato un 35enne: “Ha urlato Allah Akbar” - Un uomo ha investito in auto diverse persone in più zone dell'isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia. Come scrive fanpage.it

paura francia auto travolgeFrancia: un'auto travolge pedoni e ciclisti in diverse strade dell'Ile d'Oléron - Un uomo è stato arrestato dopo aver investito con il suo veicolo diverse persone sull'Ile d'Oléron, in Charente- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paura Francia Auto Travolge