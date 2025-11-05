Paura a Legnano rapinatore segue le sue vittime fino al pianerottolo di casa

Legnano (Milano), 5 novembre 2025 – Ha seguito le sue vittime, una donna che si trovava insieme al figlio, fin sul pianerottolo di casa e, una volta entrato nell’abitazione ha sottratto loro 15 euro in contanti, quanto in quel momento disponibile: la reazione dei rapinati prima, l’intervento di un poliziotto lì residente e poi l’arrivo dei carabinieri hanno infine condotto all’arresto dell’uomo. Il colpo sul pianerottolo. L’episodio è accaduto pochi giorni fa in via San Francesco d’Assisi: il rapinatore, che dopo aver seguito i due fin nella loro abitazione si era già impossessato del poco denaro contante disponibile, ma è stato poi respinto da madre e figlio, che si sono difesi prendendolo letteralmente a ombrellate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura a Legnano, rapinatore segue le sue vittime fino al pianerottolo di casa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

BUON HALLOWEEN Quest’anno anche le nostre Yamaha hanno uno spirito… da paura Passa da Yamaha Motortimes per vivere la passione a tutta velocità! Saronno, Via Varese, 120 Legnano, Via Torquato Tasso, 19 #yamahamotortimes #motoyam - facebook.com Vai su Facebook

Assalita dal ‘rapinatore solitario’: “Adesso ho paura in casa mia. E questa è una grande ingiustizia” - E questa aggressione ha condizionato la nostra quotidianità: non mi sento più sicura ad andare col nipotino nel terreno di famiglia. Riporta lanazione.it

Andrea Martin, albergatore eroe insegue i rapinatori delle amiche 20enni: «Mi hanno puntato contro la lama e mi hanno detto 'Vuoi due coltellate?'. Ho avuto paura» - «Ero riuscito a farmi consegnare un portafoglio che avevano rubato perché avevo bloccato uno dei due giovani. Scrive ilgazzettino.it