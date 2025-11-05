Paul McCartney spedì le feci di sua figlia Stella a un critico disonesto | ecco perché

I personaggi dello spettacolo spesso hanno dei modi peculiari di gestire la fama e le critiche più aspre. Paul McCartney, icona della musica mondiale, non fa eccezione. Una storia emersa dal libro Wings: The Story of a Band on the Run rivela un episodio bizzarro e sorprendente dei primi anni ’70, quando il musicista inviò le feci di sua figlia Stella ad un giornalista che si era comportato in maniera scorretta, disattendendo gli accordi iniziali con la band. Dopo lo scioglimento dei Beatles nel 1970, McCartney fondò una nuova band chiamata Wings insieme a sua moglie Linda e ad altri musicisti. Inizialmente il gruppo dovette confrontarsi con le recensioni negative e critiche ostili da parte della stampa britannica, che non accettava il nuovo percorso del bassista. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

