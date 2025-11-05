Pattinaggio artistico | secondo esame per Pezzetta all’NHK Trophy L’obiettivo è migliorarsi
La missione è soltanto una: migliorarsi, scendere sul ghiaccio per sé stessa, senza guardare gli altri. Anna Pezzetta si prepara ad affrontare l’ NHK Trophy 202 5, quarto atto del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena questo weekend presso il Towa Pharmaceutical Ractab Dome di Osaka (Giappone). Si tratta del secondo, importante, esame dell’altoatesina nella rassegna itinerante, reduce da un debutto al Grand Prix De France in cui sono visti aspetti interessanti e altri da dover affinare. Nella fattispecie l’allieva di Alisa Mikonsaari ha mancato il triplo flip nello short, eseguito con caduta, e il triplo lutz nel libero, sbagliato per due volte, accontentandosi dell’ottava posizione con lo score di1 78. 🔗 Leggi su Oasport.it
