Pattinaggio artistico | Rizzo vuole fare bene all’NHK Trophy 2025 Nel mirino il quinto podio nel Grand Prix
Una gara da vivere mettendo sul piatto tutta la sua esperienza. Questo fine settimana comincerà il Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico di Matteo Rizzo; l’azzurro prenderà parte all’ NHK Trophy 2025, quarto appuntamento valido per la rassegna itinerante in scena sul ghiaccio di Osaka, in Giappone. L’ormai veterano della Nazionale italiana – che viaggia per quella che potrebbe essere la sua terza Olimpiade della carriera (dovrà giocarsi uno dei due posti disponibili) – si presenterà sull’amata terra del Sol Levante cercando di fare perno sulle sue solite caratteristiche che gli hanno consentito di essere uno dei grandi protagonisti degli ultimi anni, puntando quindi sulla qualità di esecuzione, sulla pulizia e sulle componenti del programma. 🔗 Leggi su Oasport.it
