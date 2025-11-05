Tempo di lettura: < 1 minuto Ultima seduta a porte aperte per l’ Avellino di Raffaele Biancolino, che domenica alle 15 sarà di scena all’ Orogel Stadium – Dino Manuzzi per affrontare il Cesena. Nel pomeriggio, la squadra ha incentrato il lavoro sulla fase difensiva, il punto debole delle ultime settimane, con esercitazioni mirate guidate dal tecnico e dal suo staff. La notizia più bella arriva però dall’infermeria: Kikko Patierno è tornato ad allenarsi. Dopo gli ultimi controlli medici, l’attaccante ha ricevuto il via libera e ha svolto una seduta differenziata, tra gli applausi e l’incitamento dei tifosi presenti in Tribuna Montevergine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Patierno rivede il campo, Biancolino lavora sulla difesa