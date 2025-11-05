Passo avanti decisivo? Vanoli sempre più vicino alla panchina della Fiorentina

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accelerata nella trattativa per il dopo Pioli. Tra i nomi possibili, quello dell'ex tecnico del Torino è in pole rispetto a D’Aversa, Palladino e Nesta. Potrebbe debuttare già domenica contro il Genoa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

