Passeggiate rovinate e notti insonni | due problemi che rendono la vita a Cernobbio sempre più stressante

Una lettrice di Cernobbio ha scritto alla redazione per segnalare due problemi che stanno rendendo sempre più difficile la vita quotidiana di chi ama gli animali ma vorrebbe vivere in tranquillità: i cani lasciati liberi e l’abuso dei fuochi d’artificio."Abito a Cernobbio e condivido pienamente. 🔗 Leggi su Quicomo.it

