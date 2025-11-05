Passeggiate nel mistero | arcangeli e demoni
Una passeggiata nel mistero nel cuore di Catania, alla scoperta di storie affascinanti di angeli, santi e diavoli. Con la guida esperta di Maria Grazia Attanasi guida turistica storica e Gian Luca Marino, giornalista e scrittore, ti aspetta un itinerario tra luce e tenebre, sacro e profano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dublino in 3 giorni Pub illuminati, castelli avvolti nel mistero e leggende che prendono vita nelle strade: Dublino è la città ideale per un city break autunnale. Tra una pinta al Temple Bar, i libri antichi del Trinity College e le passeggiate lungo le scogliere di - facebook.com Vai su Facebook