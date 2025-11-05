Pasqua sotto la Torre Eiffel con Volotea | al via dal 3 aprile 2026 la rotta Palermo-Parigi Orly
Volotea amplia il proprio portfolio di collegamenti disponibili da Palermo: dal 3 aprile 2026 il vettore volerà alla volta di Parigi Orly, con frequenza settimanale ogni venerdì e un'offerta complessiva di quasi 10 mila posti in vendita. Da Palermo sono già disponibili le rotte Volotea verso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
