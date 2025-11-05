Pasolini il ritorno dei film a San Giovanni

Arezzo, 5 novembre 2025 – Ha preso ufficialmente il via a  San Giovanni Valdarno, la sezione «Visioni» del progetto «Pasolini – 50 anni dopo», l’ampio percorso culturale che il Comune dedica al grande intellettuale italiano a mezzo secolo dalla scomparsa. Stasera alle 21,15, a Palomar, la Casa della cultura, sarà proiettato «Uccellacci e uccellini» (1966), presentato dal saggista Carlo Menicatti. Il ciclo prosegure mercoledì 12 novembre quando sarà la volta di «Il Vangelo secondo Matteo» (1964), con una proiezione alle ore 9 al Cinema Teatro Masaccio dedicata agli studenti delle scuole superiori, e di «Il Decameron» (1971), proiettato alle 21,15 a Palomar, entrambe introdotte da Luigi Nepi, docente di cinema e cultura visuale presso l’Università di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

