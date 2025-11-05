Partono dalle scuole di Lugo gli appuntamenti di Avis con medici e volontari
Avis provinciale di Ravenna, Avis comunale di Lugo e le Avis comunali della Bassa Romagna hanno iniziato il ciclo di incontri con gli alunni delle classi quinte nelle scuole secondarie di secondo grado promuovendo la donazione di sangue e plasma per trovare nuovi donatori giovani. Ogni anno si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
