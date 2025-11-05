Partito democratico vecchi equilibri in frantumi | riorganizzazione attorno a Sgambato
La campagna elettorale del Partito Democratico nella circoscrizione di Caserta si accende, e al centro del dibattito interno c’è la figura di Camilla Sgambato. L’ex deputata sta raccogliendo consensi trasversali, anche da parte di alcuni esclusi eccellenti dalle liste ufficiali del partito.Tra. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Doppia tappa in Veneto per sostenere i nostri candidati del Partito Democratico alle elezioni regionali, a Ceggia e a San Vito di Leguzzano a fianco del candidato alla presidenza Giovanni Manildo con Luca Cislaghi ed Enrico Franchin - facebook.com Vai su Facebook
Diciotto anni fa nasceva il Partito Democratico grazie soprattutto al lavoro generoso di Walter Veltroni: molto più di un'intuizione. È stato il tentativo di legare opinione pubblica e partecipazione politica, di contribuire allo sviluppo del Paese con un chiaro proget - X Vai su X
Pina Picierno: «Il Pd torni pragmatico. Non serve agitare soltanto vecchi slogan» - La vicepresidente del Parlamento europeo avverte i dem: «Il campo largo così com’è non è un’alternativa credibile» ... Come scrive ciociariaoggi.it
Sondaggi politici, andamento degli ultimi mesi. Ecco quale partito può davvero esultare - Sondaggi politici, un dato dimostra la forza di Fratelli d'Italia, protagonista assoluto degli ultimi due mesi. Scrive money.it
Provincia, la scelta di Gandolfi tra le alleanze e gli equilibri di partito - Il presidente della Provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi, non ci starebbe a fare il candidato di bandiera. Secondo bergamonews.it