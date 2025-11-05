Partito democratico vecchi equilibri in frantumi | riorganizzazione attorno a Sgambato

Casertanews.it | 5 nov 2025

La campagna elettorale del Partito Democratico nella circoscrizione di Caserta si accende, e al centro del dibattito interno c’è la figura di Camilla Sgambato. L’ex deputata sta raccogliendo consensi trasversali, anche da parte di alcuni esclusi eccellenti dalle liste ufficiali del partito.Tra. 🔗 Leggi su Casertanews.it

