Partita una petizione sul web per intitolare lo stadio Adriatico a Giovanni Galeone

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi,  5 novembre, a Pescara è stato ufficialmente proclamato il lutto cittadino, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, in concomitanza con lo svolgimento del funerale di Giovanni Galeone, ex allenatore del Delfino. Al funerale, a Udine, saranno presenti l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, il. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Partita Petizione Web Intitolare