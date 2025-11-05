Partita una petizione sul web per intitolare lo stadio Adriatico a Giovanni Galeone
Oggi, 5 novembre, a Pescara è stato ufficialmente proclamato il lutto cittadino, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, in concomitanza con lo svolgimento del funerale di Giovanni Galeone, ex allenatore del Delfino. Al funerale, a Udine, saranno presenti l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, il. 🔗 Leggi su Today.it
