Partita da rigiocare | l’errore tecnico manda in tilt la Serie A

L’errore nell’ultima giornata di Serie A ha scatenato un vero e proprio polverone: si parla di partita da rigiocare. Non sono mancate le polemiche arbitrali in questa prima parte di stagione in Serie A. Anche nell’ultimo turno ci sono stati degli episodi molto discussi, come ad esempio la decisione dell’arbitro Doveri di non estrarre il rosso a Bisseck per il fallo su Giovane durante Verona-Inter. Il direttore di gara ha ritenuto che l’azione si stesse sviluppando verso l’esterno e non verso la porta difesa da Sommer: per questo il difensore nerazzurro non è stato espulso, sebbene la scelta sia stata molto criticata. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

