Partenza strepitosa per il Forlì il dg dei galletti | Tra i primi per impiego di giocatori giovani

Forlitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un avvio di stagione meraviglioso quello che sta vivendo il Forlì Calcio. I galletti infatti dopo dodici giornate nel nuovo campionato di Serie C si issano a quota 20 punti che vale il quarto posto in graduatoria (a braccetto col Guidonia Montecelio), dietro solamente al trio delle pretendenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Partenza Strepitosa Forl236 Dg