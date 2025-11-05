Partenza strepitosa per il Forlì il dg dei galletti | Tra i primi per impiego di giocatori giovani
È un avvio di stagione meraviglioso quello che sta vivendo il Forlì Calcio. I galletti infatti dopo dodici giornate nel nuovo campionato di Serie C si issano a quota 20 punti che vale il quarto posto in graduatoria (a braccetto col Guidonia Montecelio), dietro solamente al trio delle pretendenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
