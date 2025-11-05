Parte un percorso formativo professionalizzante per i minori stranieri non accompagnati
Formazione specifica per ottenere qualifiche professionali spendibili nel mercato del lavoro. Ma anche lezioni di italiano, matematica, educazione civica. È partito mercoledì scorso, 29 ottobre, il percorso formativo rivolto a 12 minori stranieri non accompagnati promosso dalla Città dei ragazzi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
