Parte un percorso formativo professionalizzante per i minori stranieri non accompagnati

Modenatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formazione specifica per ottenere qualifiche professionali spendibili nel mercato del lavoro. Ma anche lezioni di italiano, matematica, educazione civica. È partito mercoledì scorso, 29 ottobre, il percorso formativo rivolto a 12 minori stranieri non accompagnati promosso dalla Città dei ragazzi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

