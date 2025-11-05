Parrucchieri ed estetiste Nuovo regolamento approvato all’unanimità

Acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing: il Consiglio comunale approva il nuovo regolamento, multe fino a 5mila euro per chi non rispetta le disposizioni. I dipendenti del settore marketing territoriale, innovazione imprenditoriale e turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale ci stavano lavorando da tempo e finalmente il nuovo regolamento è approdato in Consiglio comunale, dove è stato approvato all’unanimità. Questo genere di attività è disciplinato da una legge statale ed apposita legge regionale, il Comune era già dotato di un regolamento, ma al fine di disciplinarle unitariamente, aggiungendo anche le attività di tatuaggio e piercing, ha ritenuto di redigere un nuovo regolamento, con abrogazione delle precedenti discipline regolamentari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

