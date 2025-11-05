Parma-Milan come cambia la viabilità

In occasione della partita di calcio Parma 1913 - Milan che sarà disputata allo Stadio Tardini sabato 8 novembre alle 20.45, sono previste modifiche temporanee alla viabilità. In particolare, sabato 8 novembre 2025 Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 eo comunque fino a cessate esigenze, nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

